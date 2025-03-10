В Ангарске ребенка спасли от падения с 6 этажа

Инцидент произошел в 22-м микрорайоне Ангарска 7 марта. В сети появились кадры с места, на которых видно, что в одном из домов мальчик перебрался через перила балкона 6-го этажа и оказался в опасном положении.
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