Владельцы электро-пикапа Rivian R1T раскрыли одну функцию машины, которую они считают «кошмаром»

Дебютный электрический пикап американского стартапа Rivian увидел свет в конце 2021 года и с тех пор активно продается как в США, так и на других рынках, включая российский (параллельно импортированные машины).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии