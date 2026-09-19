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Что такое «лимфатическая ходьба» — физиолог комментирует новый «зожный» тренд в соцсетях

Что такое «лимфатическая ходьба» — физиолог комментирует новый «зожный» тренд в соцсетях

Такая ходьба не требует особых усилий, но, как уверяют ЗОЖ-блогеры, результат вы почувствуете и даже увидите в зеркале.

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