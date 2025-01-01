Маск допустил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе связан с терактом в Новом Орлеане

Взрыв Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, заявил американский предприниматель Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии