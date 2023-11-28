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Реджи Джексон набрал 35 очков и 13 передач, «Наггетс» справились с «Клипперс» без Йокича

Реджи Джексон набрал 35 очков и 13 передач, «Наггетс» справились с «Клипперс» без Йокича

Разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон стал главным героем матча с «Клипперс» (113:104), который действующий чемпион провел без травмированного Николы Йокича.

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