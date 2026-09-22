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Я строю

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Осенняя стратегия: как превратить незрелый компост в ресурс для будущего урожая

Осенняя стратегия: как превратить незрелый компост в ресурс для будущего урожая

Огородный сезон подходит к концу, и у многих из нас остаётся то, что принято считать проблемой — куча органики, которая так и не дошла до состояния идеального рассыпчатого перегноя.

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