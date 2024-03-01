Раненого военного высадили из самолета «Победы»

НВ

Наталья Волкова

Когда эту «Победу» уже на место поставят? Клоунада а не самолет. Этого нельзя, того не положено, бортпроводников больше, чем пассажиров, ходят по салону, стакан воды не принесут. Хотелось бы знать, для чего нужно такое количество? И какое от этой несуразицы качество?