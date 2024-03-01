Сотрудники авиакомпании «Победа» высадили из самолета в Москве раненого военнослужащего, летевшего домой после лечения.
Раненого военного высадили из самолета «Победы»
Комментарии
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НВ
Наталья Волкова
Когда эту «Победу» уже на место поставят? Клоунада а не самолет. Этого нельзя, того не положено, бортпроводников больше, чем пассажиров, ходят по салону, стакан воды не принесут. Хотелось бы знать, для чего нужно такое количество? И какое от этой несуразицы качество?
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23 час.
Геннадий Загуменов
хотелось бы задать гаранту вопрос , ну и как у нас "время героев?" или этот герой не в гостевом дворе а ехал домой после ранение
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18 час.
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