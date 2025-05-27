Как бороться с гигантскими слизнями на даче — иначе уничтожат огород

Столичный регион ждет нашествие брюхоногих моллюсков. 123RF/legion-media.ruРоссию атакуют испанские слизни вида Arion vulgaris, предупреждает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.
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