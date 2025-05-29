Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»

HBO Original объявил состав актеров, которые исполнят главные роли в новом сериале о Гарри Поттере, рассчитанный минимум на десятилетие, который по обещаниям создателей получит больше пространства для раскрытия сюжетных линий из книг, избавившись от временных ограничений киноформата.
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