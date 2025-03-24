Город с хитрым именем: чему радуются и на что жалуются жители Алупки

Слово «Алупка» происходит от греч. ?????? (лисица). Название города связано с греческим топонимом Алубиха (или Алопека), что, по одной из версий, может быть обусловлено большим количеством лисиц, обитавших в этих местах.
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