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Крымская газета

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Город с хитрым именем: чему радуются и на что жалуются жители Алупки

Город с хитрым именем: чему радуются и на что жалуются жители Алупки

Слово «Алупка» происходит от греч. ?????? (лисица). Название города связано с греческим топонимом Алубиха (или Алопека), что, по одной из версий, может быть обусловлено большим количеством лисиц, обитавших в этих местах.

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