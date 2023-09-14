В Симферополе решают проблему постоянных пробок на дорогах города. Об этом рассказал глава города Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму": "Планируем установить "перехватывающие"парковки, что поможет уменьшить пробки в столице Крыма.