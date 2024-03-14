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Бывший финансовый директор Intel вернулся в компанию в качестве члена совета д...

Бывший финансовый директор Intel вернулся в компанию в качестве члена совета д...

Бывший финансовый директор Intel вернулся в компанию в качестве члена совета директоровВ 2018 году Стейси Смит (Stacy Smith) покинул Intel, чтобы стать исполнительным председателем совета директоров Kioxia — японского производителя памяти, возникшего в ходе реструктуризации бизнеса Toshiba.

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