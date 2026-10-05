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Карсен Эдвардс («Жальгирис») был задержан за вождение в нетрезвом виде

Как сообщает Krepsinis.net, разыгрывающий « Жальгириса » Карсен Эдвардс был задержан полицией, будучи пьяным за рулем ночью после воскресного матча Литовской лиги против «Литкабелиса».

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