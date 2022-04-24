Копитар – 2-й игрок в истории «Лос-Анджелеса» с 700 голевыми передачами. Рекорд у Дионна – 757

Анже Копитар – 2-й игрок в истории «Лос-Анджелеса» с 700 голевыми передачами. 34-летний словенец дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:2).
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