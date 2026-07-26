Дополнительные работы по госконтракту: когда фактическое исполнение создает право на дополнительную оплату?

Можно ли взыскать стоимость дополнительных работ по государственному контракту, если заказчик согласился на их выполнение, но прямо отказался увеличивать цену? Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 15.
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