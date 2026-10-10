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США и Украина обсудили пути урегулирование конфликта с Россией до зимы 

США и Украина обсудили пути урегулирование конфликта с Россией до зимы 

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о переговорах с участием представителей Киева, европейских стран и НАТО, посвященных поиску путей прекращения конфликта на Украине до наступления зимы.

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