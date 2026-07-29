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Газета.ру

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"Известия": курсантов института железнодорожных войск научат управлять дронами

"Известия": курсантов института железнодорожных войск научат управлять дронами

Будущих офицеров железнодорожных войск будут обучать управлению дронами. Сейчас в Минобороны России обсуждается введение соответствующей программы для курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

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