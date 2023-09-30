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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американская журналистка Бреннан: «Байлс была невероятно честна с американской публикой и миром, она не врет и не юлит. И посмотрите на Валиеву»

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Симона употребляла психостимуляторы от синдрома дефицита внимания и гиперкативности (метилфенидат и амфетамин) по терапевтическому исключению.

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