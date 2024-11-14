Группа женщин совершала намаз у стен главного здания РФ и это попало на видео

Справедливо написано: "Этот инцидент также поднимает серьезный вопрос о двойных стандартах в современном обществе. Представьте себе ситуацию, когда группа христиан начала публично проводить службы у стен мечети в мусульманских странах. Реакция местных жителей и властей была бы мгновенной и однозначной. Однако в Москве, похоже, подобные действия остаются безнаказанными и даже находят поддержку у некоторых представителей либеральной общественности, которые оправдывают это как "свободу вероисповедания". "Если бы русские начали креститься на улицах Таджикистана или Узбекистана, их бы сразу задержали. Почему же у нас в центре столицы это считается нормой?" — возмущаются комментаторы. Эти слова подчёркивают растущее недовольство темой, согласно которой правила и нормы применяются избирательно. Общественное пространство должно быть нейтральным и принадлежащим всем, вне зависимости от конкретных взглядов. Но такие случаи, как намаз у стены Крем-ля, создают ощущение, что одни могут позволить себе больше, чем другие..."

Одиссей

Не совсем так. В мечеть женщины ходить могут. Правда, при соблюдении определенных условий: разрешение мужа, строгая одежда (никаб), никаких духов, вести себя прилично и не смешиваться с мужчинами. Из-за последнего женщины молятся в ЗАДНИХ рядах или в отдельном помещении. Разговорился как-то с мусульманином, мол-де, а почему? Так он пояснил: ты же знаешь ,что у нас принято в какие-то моменты делать глубокий поклон из положения "сидя" (в Библии это называется "упасть на лицо"). И вот представь себе, что перед тобой молится женщина. Вот она делает такой поклон - и перед твоим носом оказывается женская "корма" в - по сути - колено-локтевом положении. И о чем в этот момент будут твои мысли: о святом или о том, как бы эту корму уестествить? Вот подальше от греха женщины у нас и молятся отдельно. Но вот флешмобом эту акцию назвать нельзя. Это спланированная провокация, направленная на разжигание международной розни. Организаторам очень было надо, чтобы свидетели хорошенько наваляли этим дурам, а лучше - чтоб убили. И тогда появился бы повод поднять коренное население и приезжих муслимов и бросить их друг на друга. В принципе, все очень похоже на провокации времен чеченских войн, когда на окраине селения нашу колонну встречала толпа баб и детей. Они громко кричат, размахивают руками, проклинают наших солдат - а мужики стоят в сторонке и посмеиваются. И что делать? Боевую задачу выполнять надо - а баб и детвору нельзя и пальцем тронуть. А тронешь - усмехающиеся духи моментально схватятся за оружие: наших женщин обижают!!! Ату их!! В этой ситуации меня интересует то, что осталось за кадром: территория, прилегающая к Кремлю - особо охраняемая, специально обученные люди моментально должны пресекать ЛЮБЫЕ перфомансы. Этих баб должны были моментально скрутить и отправить в отделение полиции. Так сделали или дали спокойно "помолиться" и уйти? И я бы был ОЧЕНЬ доволен, если бы УЖЕ СЕЙЧАС участницы этой акции вместе со своими семействами двигались в сторону своей исторической родины.