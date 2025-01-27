Путин поприветствовал петербуржцев. Видео

Президент России Владимир Путин в честь годовщины освобождения Ленинграда посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к могиле своего брата, погибшего во время блокады.
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