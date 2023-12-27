Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Хохол есть хохол - переобувается в воздухе. Теперь будет топить за Россию ещё почище Кивы.Арестович. Скоро ...
  • Наталья Бражникова
    блин, "оТТоропь"... днищеАрестович. Скоро ...
  • Evgenija Palette
    Это - не Панин, а Бодров...Алексей Панин рвё...

Мы ещё ничего не начинали, а эти уже побежали

Мы ещё ничего не начинали, а эти уже побежали

Любимая многими фраза, что мы ещё ничего не начинали до сих пор Путиным не опровергнута. Хотя с тех пор много воды утекло, и мы уже писали, что наши приложили явные усилия, чтобы её опровергнуть, но от первого лица мы этого до сих пор не слышали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх