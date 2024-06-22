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«Теперь Армия РФ будет «воевать не по правилам!»: ВС РФ применит против ВСУ самую мощную неядерную бомбу в истории: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 22.06.24 г.

«Теперь Армия РФ будет «воевать не по правилам!»: ВС РФ применит против ВСУ самую мощную неядерную бомбу в истории: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 22.06.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 22 июня 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 22.

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Комментарии
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T
Teodor
Нужно уточнить:&quot;Играть по своим правилам!&quot; Давно пора!
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3 час.

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