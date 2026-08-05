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Царьград

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Анадолу Эфес и Игокеа примут участие в Суперкубке ВТБ в Москве

Анадолу Эфес и Игокеа примут участие в Суперкубке ВТБ в Москве

С 17 по 20 сентября на ВТБ Арене в Москве пройдет Суперкубок Единой лиги ВТБ. В турнире примут участие турецкий "Анадолу Эфес", боснийская "Игокеа" и четыре сильнейшие команды лиги: ЦСКА, УНИКС, "Локомотив-Кубань" и "Зенит".

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