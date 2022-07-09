Российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры в Харьковской области

Российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры в Харьковской области

Значимую помощь украинским больницам оказывают российские военные врачи - полевые госпитали принимают у себя часть раненых гражданских лиц, снимая нагрузку с центральных больниц.

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