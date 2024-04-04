Минобороны России: расчет "Града" одним залпом уничтожил несколько гаубиц М777

Военные группировки российских войск "Восток" одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором были американские гаубицы М777.
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