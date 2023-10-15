Бои под Белогоровкой: артиллеристы поражают опорные пункты боевиков (ВИДЕО)

Продолжаются бои под Белогоровкой (ЛНР), где артиллеристы ВС РФ поражают опорные пункты боевиков. Расчеты «Южной» группировки, во взаимодействии с операторами БПЛА, точными попаданиями уничтожили боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
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