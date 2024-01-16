DikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через боевые действия

Журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить власть за счет продолжения конфликта в стране.
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