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В Израиле озвучили условия отмены наземной операции в секторе Газа

В Израиле озвучили условия отмены наземной операции в секторе Газа

Израиль продолжает нанесение ударов по сектору Газа, несмотря на протесты по всему миру, и готовится к проведению наземной операции в этом палестинском анклаве.

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