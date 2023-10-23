В Израиле озвучили условия отмены наземной операции в секторе Газа

Израиль продолжает нанесение ударов по сектору Газа, несмотря на протесты по всему миру, и готовится к проведению наземной операции в этом палестинском анклаве.
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