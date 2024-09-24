США готовит себе трудовых мигрантов в Узбекистане?

Дополнительный грант в размере $6,1 млн (565 млн руб.) выделило министерству дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также снабдило учебниками школы американское агентство USAID, 23 сентября сообщает пресс-служба посольства США в Узбекистане.
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