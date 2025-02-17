В Приморье охранник заживо сгорел на базе отдыха

В Приморском крае мужчина, работавший охранником на базе отдыха, заживо сгорел в пожаре. О подробностях и ходе устранения возгорания рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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