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В Приморье охранник заживо сгорел на базе отдыха

В Приморье охранник заживо сгорел на базе отдыха

В Приморском крае мужчина, работавший охранником на базе отдыха, заживо сгорел в пожаре. О подробностях и ходе устранения возгорания рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.

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