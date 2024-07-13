Миронов сообщил о запуске новой системы оплаты труда педагогов

Она начнет действовать уже в 2025 году Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Телеграм-канале.
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