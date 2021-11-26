Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил ведомственные награды представителям властных структур

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил ведомственные награды представителям властных структур

Церемония награждения состоялась в рамках VII Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

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