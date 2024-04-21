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Кого мы должны поблагодарить за ренессанс Ивана Ильина и внедрение обществу «чувства ранга».

Кого мы должны поблагодарить за ренессанс Ивана Ильина и внедрение обществу «чувства ранга».

А ведь ответ прост, ибо носитель прекрасных идей "белого возрождения" все время находился в орбите Кремля, неизменно встречаясь как с "первыми лицами" постперестроечной России, так и кандидатами в оные, будучи, в некотором роде "властителем дум" и певцов в меру отпущенных талантов той России, которую мы потеряли, но всенепременно должны обрести — с балами, юнкерами, хрустом […] Сообщение Кого мы должны поблагодарить за ренессанс Ивана Ильина и внедрение обществу «чувства ранга».

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