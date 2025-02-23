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Ушла из жизни Татьяна Меньшикова, директор Академии фигурного катания СПб

Ушла из жизни Татьяна Меньшикова, директор Академии фигурного катания СПб

Скончалась Татьяна Меньшикова, с 1993 года возглавлявшая Академию фигурного катания Санкт-Петербурга.

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