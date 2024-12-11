Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кадыров хотел отчитать русских. Вышло наоборот

Кадыров хотел отчитать русских. Вышло наоборот

Царьград Коллаж Царьграда Политик предрек России скорую нестабильность и призвал все страны Средней Азии ввести взаимный визовый режим с нашей страной.

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Комментарии
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Сергей
А на своего уже не надеетесь?
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3 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Увы, таки да... Наш всё больше внешними мировыми проблемами занят. А внутренние делегировал решать умным евреям... которых Мишустин себе в правительство набрал. Русские, мол, дураки и лентяи... Вот они и &quot;решают&quot;...
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1 час.
Fvolodya55 Федоров
Молодец Алишер Кадыров! Я тоже за визовый режим, этот визовый режим сколько сохранит для Узбекистана рабочих рук!
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54 мин.

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