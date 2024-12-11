Кадыров хотел отчитать русских. Вышло наоборот

А на своего уже не надеетесь?

ВУ

Владимир Уфимцев

Увы, таки да... Наш всё больше внешними мировыми проблемами занят. А внутренние делегировал решать умным евреям... которых Мишустин себе в правительство набрал. Русские, мол, дураки и лентяи... Вот они и "решают"...