В России работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Работники, которые заканчивают поздно, вынуждены тратиться на такси.В Госдуме обсудят инициативу, обязывающую работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы и обратно, если работник не может воспользоваться общественным транспортом.
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