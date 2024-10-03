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В России работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

В России работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Работники, которые заканчивают поздно, вынуждены тратиться на такси.В Госдуме обсудят инициативу, обязывающую работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы и обратно, если работник не может воспользоваться общественным транспортом.

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