Скупость: почему излишняя бережливость к деньгам и вещам вредна?

Скупость — это принципы сформированные на основе деструктивных убеждений, нацеленные на излишнюю бережливость, выражающиеся в неспособности расставаться с накоплениями, сбережениями, вещами и порой даже чувствами.
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