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Калужские новости

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Завтра похолодание до +11 градусов, дождь и ослабевший ветер

Завтра похолодание до +11 градусов, дождь и ослабевший ветер

Завтра температура опустится до +11 ночью, а днём будет всего +15 градусов. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 5 сентября, дневная температура воздуха порадует жителей города +20 градусами.

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