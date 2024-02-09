Миронов заявил, что Путин развенчал все мифы о России и СВО

Президент Владимир Путин развенчал мифы о России и СВО, которые мировые СМИ насаждали и насаждают. Об этом 9 февраля заявил «Парламентской газете» руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя интервью президента американскому журналисту Такеру Карлсону.
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