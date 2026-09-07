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Житель Биробиджана обвиняется в убийстве и расчленении женщины

Житель Биробиджана обвиняется в убийстве и расчленении женщины

В городе Биробиджан возбуждено уголовное дело по факту убийства и расчленения женщины. Подозреваемым в совершении преступления является местный житель, личность которого устанавливается следствием.

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