Петербургский депутат Крупник призвал провести проверку игрушек в стиле аниме и манга

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился с предложением провести проверку игрушек в стиле аниме и манга, которые демонстрируют несовершеннолетних персонажей в двусмысленных положениях.
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