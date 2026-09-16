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Ракета «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-35» стартовала к МКС

Ракета «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-35» стартовала к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с площадки 31/6 космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 16 сентября.

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