Ракета «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-35» стартовала к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с площадки 31/6 космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 16 сентября.
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