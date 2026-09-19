Железняк: Рада взяла 26-дневный перерыв из-за сложностей с МВФ

Верховная рада Украины с 17 сентября по 13 октября берет 26-дневный перерыв. Нардеп Ярослав Железняк связывает это с финансовыми трудностями и проблемами с выполнением международных обязательств, что влияет на внешнее финансирование и инвестиции МВФ.