АФГАНИСТАН. После катастрофы

☭КОМПАСПолитикаАФГАНИСТАН. После катастрофыДоброго времени суток. После того, что случилось в Афганистане, я написал серию коротких заметок для портала "ForPost".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОтари ХидирбегишвилиНевероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы .Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать. В результате этого многие граждане Грузии уже не хотят вступать в НАТО и требуют от правительства нормализации отношений с Россией. Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия ! Безусловно, Запад – это высокие технологии и уровень жизни ,высокие доходы и социальные льготы, но это одновременно и общность индивидуумов, считавших себя избранными людьми Бога, стремящихся к мировому доминированию и гегемонии, всемирному распространению либерально-демократического опыта и стремлением которых в этом мире является насильственное построение нового общества,служащего моделью для всего человечества! Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, которая бы так мало имела общего с демократией и правами человека, как западная цивилизация, и которой тем не менее ложью, насилием и провокациями удавалось десятилетиями убеждать весь мир в том, что они воплощение демократии и прав человека !Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире! Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву !Комментировать
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