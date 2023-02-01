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Кузнецов набрал 1+1, забив «Коламбусу» в овертайме и став 3-й звездой матча. У него 43 очка в 52 играх

Кузнецов набрал 1+1, забив «Коламбусу» в овертайме и став 3-й звездой матча. У него 43 очка в 52 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой.

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