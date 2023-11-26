Овечкин: сделал недостаточно в проигранных сериях плей-офф с "Питтсбургом"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вспомнил три серии плей-офф с "Питтсбург Пингвинз", после которых "пингвины" завоевывали Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.