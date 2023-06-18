Как прошла встреча Путина с делегацией из Африки: итоги переговоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с главами ЮАР, Коморских Островов, Замбии и Сенегала, премьер-министром Египта, министром иностранных дел Уганды и госминистром Конго.