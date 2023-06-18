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Как прошла встреча Путина с делегацией из Африки: итоги переговоров

Как прошла встреча Путина с делегацией из Африки: итоги переговоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с главами ЮАР, Коморских Островов, Замбии и Сенегала, премьер-министром Египта, министром иностранных дел Уганды и госминистром Конго.

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