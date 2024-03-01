Армия Армении ЛГБТ+

Начавшаяся всесторонняя интеграция в «европейскую семью» вынудила министра обороны Армении начать работу над привлечением лиц нетрадиционной ориентации на службу в ускоренном формате, о чем он принародно и заявил в беседе с франкским коллегой.
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