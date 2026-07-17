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Владельцы Xpeng X9 жалуются на массовые отказы пневмоподвески в условиях жары

Флагманский минивэн (MPV) Xpeng X9 сталкивается с растущей критикой, так как несколько владельцев в городе Чунцин (Chongqing) сообщили о внезапных «поломках» автомобиля во время движения, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности.

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