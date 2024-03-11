На 2-й сессии ВСНП 14-го созыва принята резолюция по докладу о работе ПК ВСНП

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- В понедельник на заключительном заседании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва была принята резолюция по докладу о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/.
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